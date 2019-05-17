انت الان تتابع السعودية: إيران متورطة في تفجير المنشآت النفطية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عادل الجبير وزير الخارجية السعودي

علق وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، على تعرض محطتي ضخ لخط بترول في السعودية لهجوم من طائرات بدون طيار مفخخة، أول من أمس الثلاثاء، قائلا إن استهداف الحوثيون لمنشآت نفطية في السعودية أتى بأمر إيراني، وأن مليشيات الحوثي تؤكد يوما بعد يوم بأنها تنفذ أجندة إيران وتبيع مقدرات الشعب اليمني، مشيرا إلى أن مليشيات الحوثي جزء لا يتجزأ من قوات الحرس الثوري الإيراني ويأتمرون بأوامره، وما أكد ذلك هو استهدافها لمنشآت سعودية، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الخميس.

يذكر أن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، إنه ما بين السادسة والسادسة والنصف من صباح الثلاثاء، تعرضت محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق - غرب، الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، لهجوم من طائرات "درون" بدون طيار

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