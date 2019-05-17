لقاء «بعيد عن الأضواء» بين حفتر ورئيس الوزراء الإيطالي

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي التقى رئيس الحكومة الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الخميس، وبعيدًا من الأضواء، المشير خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا الذي يسعى للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس.

وقال كونتي في تصريحات أوردتها وكالة الصحافة الفرنسية: "كان لقاء مطولًا وتبادلًا مطولًا للمعلومات، وعبرت له عن موقف الحكومة.. نريد وقفًا لإطلاق النار ونعتبر أن الحل السياسي هو الحل الوحيد".

ولم يكن قد تسربت أي معلومات قبل ذلك عن مرور المشير حفتر بروما، وقالت وسائل إعلام ايطالية إنه من المقرر أن يتوجه الى باريس.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان قد أعلن أمس الأول الثلاثاء، أنّ الرئيس ايمانويل ماكرون يعتزم لقاء حفتر.

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وقال كونتي من جهته، الأسبوع الماضي، إنّه يرغب في لقاء حفتر بعد استقباله رئيس حكومة الوفاق المعترف بها دوليا فائز السراج في 7 مايو الجاري في روما.

وتقول الوكالة إنّ الوضع العسكري والسياسي في ليبيا في مأزق بعد أكثر من شهر من حملة حفتر للسيطرة على العاصمة، ويستمر القتال عنيفًا أحيانًا ومتقطعًا أحيانًا أخرى جنوب طرابلس.

وكان الاتحاد الاوروبي قد ندّد بحملة قوات حفتر ووصفها بأنها تهديد للأمن الدولي، داعيًّا لوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا.