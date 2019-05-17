طفولة اليمن تحترق.. «اليونيسيف» تصدم العالم بأرقام مروعة (فيديو)

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أبلغت هنريتا فور مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، بأنه تم التحقق من مقتل 7300 طفل، منذ بدء الصراع في اليمن، عام 2014.



وحذرت فور، خلال جلسة للمجلس، من أنّ القتال ما يزال مستعرًا في 30 منطقة نزاع نشطة تضم حوالي 1.2 مليون طفل، وأضافت: "منذ بدء القتال قبل أربع سنوات، قُتل 7300 طفل، وهذه أرقام تحققنا منها، والأرقام الفعلية هي بلا شك أعلى".



وتابعت: "كل يوم يتم قتل أو إصابة أو تجنيد ثمانية أطفال آخرين في القتال، وكل 10 دقائق، يموت طفل آخر؛ نتيجة سبب يمكن الوقاية منه، مثل نقص الغذاء".

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