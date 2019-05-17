الأمم المتحدة: أكثر من 780 مليون شخص في العالم تحت خط الفقر

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي نشرت الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمية إحصائية تفيد بأن أكثر من 780 مليون شخص في العالم تحت خط الفقر الدولي الذي حدد بـ 1.90 دولار أمريكي يوميًا.

وتطرقت إلى عدد من الأرقام الهامة الخاصة بالفقر وجاءت على النحو التالي:



- عُشر سكان العالم وأسرهم كانوا يعيشون على أقل من 1.9 دولار يوميًا في عام 2016.



- تنتمي الغالبية العظمى ممن يعيشون تحت خط الفقر إلى منطقتين: جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

غالبا ما توجد معدلات الفقر العالية في البلدان الصغيرة والهشة وتلك التي تعاني من النزاعات.



- مع حلول عام 2016، استفاد 45% من سكان العالم بفائدة الحصول على معونة نقدية ضمن نظم الحماية الاجتماعية

- لم يزل 783 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر الدولي المحدد بـ1.9 دولارا يوميًا.



Advertisements

ولفتت الأمم المتحدة إلى أنه على الرغم من خفض معدلات الفقر المدقع إلى أكثر من النصف منذ عام 2000، يظل عُشر سكان المناطق النامية يعيشون وأسرهم على أقل من 1.90 دولار يوميًا، كما يوجد الملايين ممن بالكاد يكسبون أكثر من ذلك قليلا. ورغم أُحراز تقدم كبير في عديد من الدول في شرق آسيا وجنوب شرقها على صعيد القضاء على الفقر، لا يزال 42% من سكان أفريقيا جنوب الصحراء يعيشون تحت خط الفقر.

ما هو الفقر؟

وحددت مفهوم الفقر بأنه أكثر من مجرد الافتقار إلى الدخل أو الموارد أو ضمان مصدر رزق مستدام، حيث إن مظاهره تشمل الجوع وسوء التغذية وانحسار إمكانية الحصول على التعليم والخدمات الأساسية، إضافة الى التمييز الاجتماعي والاستبعاد من المجتمع وانعدام فرص المشاركة في اتخاذ القرارات.

وأوضحت الأمم المتحدة في تقريرها أن اليوم يعيش أكثر من 780 مليون شخص تحت خط الفقر الدولي، 11٪ منهم يعيشون في فقر مدقع ويكافحون من أجل تلبية أدنى الاحتياجات الأساسية كالصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي. وتعيش 122 امرأة تتراوح أعمارهن بين 25 و34 سنة في فقر مقابل كل 100 رجل من نفس الفئة العمرية، وأكثر من 160 مليون طفل معرضون لخطر الاستمرار في العيش في فقر مدقع بحلول عام 2030