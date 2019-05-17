شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث مع سفيري ألمانيا وفرنسا القضايا الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير، في مقر وزارة الخارجية بالرياض ، مع سفيري جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو، وجمهورية فرنسا لدى المملكة فرانسوا غوييت، القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. Advertisements وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الاجتماع حضره مدير إدارة شؤون الدول الأوربية بالمملكة السفير معن حافظ، والمستشار بوزارة الخارجية السعودية إيهاب النجار.

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