اخبار الخليج

مسلح بمليشيات طرابلس يقتل مواطن ليبى أمام زوجته وأطفاله غرب العاصمة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مسلح بمليشيات طرابلس يقتل مواطن ليبى أمام زوجته وأطفاله غرب العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقدم مسلح ينتمى لمليشيات مسلحة تدعم حكومة السراج فى طرابلس على قتل مواطن ليبى بدم بارد فى منطقة السراج غرب العاصمة طرابلس.

 

وقالت صحيفة المرصد أن العنصر التابع لمليشيات طرابلس المسلح صدم سيارة مواطن ليبى يدعى وليد جمعة قيلو وهو يقود سيارته رفقة أسرته، وعندها طلب الضحية العنصر المسلح التوقف عن ذلك لأن الطريق مزدحما فبادر الأخير بإطلاق النار عليه.

Advertisements

 

وأكدت الصحيفة أن المسلح ترجّل من سيارته نحو الضحية وصرخ في وجهه بأنه من "ثوار بركان الغضب" وبأنهم يقدمون التضحيات الأمر الذي يستوجب تقديره وفتح الطريق أمامه وعندما ناقشه المواطن الليبى باغته المسلح برصاصة فأرداه قتيلاً أمام أطفاله وزوجته والمارة.

 

وعبّر سكان طرابلس عن غضبهم من الواقعة المروعة التى حدثت أمامهم بينما كانت الزوجة تصرخ ولاذ القاتل بالفرار وقاموا بإغلاق الطريق وإضرام النار فى الإطارات قبل وبعد صلاة المغرب إحتجاجاً على هذه الجريمة محملين حكومة الوفاق وداخليتها المسؤولية الكاملة عن ما حدث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسلح بمليشيات طرابلس يقتل مواطن ليبى أمام زوجته وأطفاله غرب العاصمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا