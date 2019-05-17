شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربي: هجمات الحوثي لا تهدد السعودية فقط بل الاقتصاد العالمي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي إن هجمات الحوثيين لا تهدد السعودية فقط ولكن الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن جهود التحالف تحمي مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.
وأضاف المالكي - في تصريح أوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم /الخميس/ - أن وجود أضرار جانبية أمر وارد ونحيل أي حادث لفريق تقييم الحوادث، فالتحالف يطبق أعلى معايير الاستهداف الدولية لتفادي أي أضرار جانبية، موضحا أن عملية عسكرية ناجحة طالت أهدافا مشروعة لا سيما في صنعاء.
وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي تتلقى التعليمات من حرس إيران الثوري، مبينا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بإحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف بمنطقة العمليات للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي.
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