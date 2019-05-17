شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس الأمن الدولي غدا الجمعة اجتماعا طارئا لمناقشة الأوضاع شمال غرب سوريا.
ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الخميس/ عن مصادر دبلوماسية - لم تسمها - القول إن الاجتماع يعقد بطلب من ألمانيا والكويت وبلجيكا، وهي الدول التي تقود جهود مجلس الأمن الرامية لمعالجة الأزمة الإنسانية في سوريا، التي دخلت السنة الـ 9 من الحرب.
وقال مصدر في الأمم المتحدة إنه - خلال الاجتماع - سيتحدث نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك.
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