تهنئة ونصيحة ومكافأة... أول تعليق من الوليد بن طلال على تتويج النصر بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

وشمل تعليق ابن طلال عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، تهنئة ومكافأة ونصيحة، هي: "أهنىء النصر بالفوز بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأقدم مليون ريال مكافأة للنادي".

وتابع: "أنصح الإدارة الجديدة لنادي الهلال بالإعداد والتركيز القوي للموسم القادم!".

​وتوج النصر السعودي، مساء اليوم الخميس، بطلا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بفوزه على ضيفه الباطن بهدفين مقابل هدف وحيد، في الجولة الأخيرة من الدوري.

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وافتتح النصر التسجيل في الدقيقة 29 عن طريق نجمه عبد الرازق حمد الله، ولكن عادل الباطن، صاحب المركز قبل الأخير، النتيجة في الدقيقة 53 من زمن اللقاء عن طريق زياد العوتلي.

ولم ينتظر النصر ونجمه عبد الرازق حمد الله إلا 4 دقائق ليتمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 57، ليحرز العالمي لقبه الغالي.

ويتربع النصر على صدارة الترتيب برصيد 70 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الهلال، صاحب المركز الثاني، برصيد 69 نقطة.

ويرفع النصر رصيده من ألقاب الدوري السعودي إلى 9 ألقاب.