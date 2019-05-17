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القاهرة، — سبوتنيك. وقال مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، في بيان على موقعه، إن "نقاشات صريحة وبناءة دارت بين الطرفين والجهات المشاركة بخصوص المقترحات المطروحة لتفعيل البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة".
© AFP 2019 / US Air Forces Central Command/Staff Sgt. Shawn Nickel
ولم يشر البيان إلى ما خرجت به الاجتماعات، التي أفادت مصادر يمنية لوكالة "سبوتنيك" بعدم توصلها إلى أي اتفاق.
ووفقا للمصادر، فإن عدم خروج الاجتماعات بأي جديد يعود إلى تحفظ "أنصار الله" على ربط فرع البنك المركزي في الحديدة بمقر البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، وتوجيه إيرادات موانئ الحديدة لدفع مرتبات موظفي الحكومة في الحديدة.
ويرجع وفد "أنصار الله" تحفظه إلى أن على الحكومة الشرعية دفع رواتب الموظفين كافة، كما وعدت بعد نقلها مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في سبتمبر من العام 2016.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن... اختتام اجتماعات الأطراف اليمنية بشأن البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة دون تقدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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