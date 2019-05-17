القاهرة — سبوتنيك. وقال وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية محمد عسكر، في تغريدتين على "تويتر": "أدين بأشد العبارات مقتل 6 مدنيين بينهم 4 أطفال من أسرة واحدة، في قصف على أحد المنازل بصنعاء، وأدعو اللجنة الوطنية للتحقيق للقيام بدورها، وتقديم مرتكبيها للعدالة، تحقيقا لمبدأ الانتصاف للضحايا".
وأضاف: "إن أي عمليات عسكرية لا بد أن تتقيد بمبادئ الحرب والتي تبدأ بمبدأ التمييز مرورا بمبدأ التناسب والضرورة العسكرية".
واعتبر "تعريض المدنيين للخطر بوضع منشآت عسكرية، في وسط الأحياء السكنية كما حصل في سعوان قبل أشهر، جريمة وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".
وقتل في وقت سابق اليوم، 6 أشخاص وأصيب 71 آخرون بغارة لطيران التحالف على حي سكني في العاصمة صنعاء.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن... الحكومة الشرعية تدين مقتل مدنيين بغارة للتحالف في صنعاء وتدعو للتحقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.