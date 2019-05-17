وزارة التجارة الأمريكية تنشر أمر الحظر الخاص بشركة هواوي الصينية

وقال متحدث باسم وزارة التجارة إن أمر الحظر يبدأ سريانه على الفور ويشمل شركات تابعة لهواوي في كندا واليابان والبرازيل والمملكة المتحدة وسنغافورة بين دول أخرى، بحسب رويترز. وأضاف أن الحكومة الأمريكية ستجري مراجعة لطلبات الموافقة على الصفقات على أساس كل حالة على حدة. ويقول أمر الحظر إن ممثلين عن الحكومة الأمريكية توصلوا إلى أن هواوي منخرطة في أنشطة مضادة للأمن القومي أو مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

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