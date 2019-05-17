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ونشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، مساء اليوم، الخميس، تقريرا، نقلت فيه معلومات استخباراتية عن مصدرين رفيعين، قالا فيها إن سليماني عقد اجتماعا سريا في العاصمة العراقية، بغداد، مع عدد من الميليشيات المسلحة الموالية لإيران، وقال لهم فيها بوضوح: "استعدوا للحرب".
اجتماعات سرية
© REUTERS / Ahmed Jadallah
وردت إلينا معلومات مؤكدة أن قائد فيلق القدس أجرى هذا الاجتماع، وبسببه تم رفع مستويات التهديد للقوات البريطانية في العراق لأقصى درجة.
ووفقا لتلك المصادر، قال سليمان في الاجتماع:
هذه ليست دعوة لرفع السلاح حاليا، لكن النفير لم يعد بعيدا".
وقالت المصادر إنه بسبب هذا الاجتماع، قررت السفارتين الأمريكية والبريطانية، إجلاء الدبلوماسيين غير الضروريين عن السفارة الأمريكية في بغداد وأربيل، ورفع درجة التهديد في القواعد الأمريكية في العراق إلى أقصى درجة.
وأوضحت المصادر أن عدد من قيادات "الحشد الشعبي" كانت حاضرة في هذا الاجتماع مع سليماني، وعبر عدد من المسؤولين الغربيين عن غضبهم من وجود قيادات الحشد الشعبي في هذا اللقاء لعدد من القيادات العراقية، وفقا لتلك المصادر.
تصريحات ترامب
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
وأصدر الجيش الأمريكي، يوم الجمعة الماضية، 10 مايو/أيار، تحذيرا شديد اللهجة من أن إيران ووكلاءها قد يستهدفون السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، حسب "رويترز".
وحذرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية من سمّتهم الأعداء من مغبة أي تحركات عدائية محتملة، مشددة على أنها ستواجَه برد مؤلم يبعث على الندم.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب رد على تقرير "نيويورك تايمز" الأمريكية، وخطة تحضرها واشنطن لإرسال 125 ألف جندي إلى الشرق الأوسط، قائلا، الثلاثاء: "هل من الممكن أن أفعل ذلك الآن؟ بالطبع، لكننا لم نخطط لذلك بعد"، على حد تعبيره.
كانت هذه تفاصيل خبر تمهيدا لمواجهة أمريكا... مصادر استخباراتية تكشف عن اجتماعات سرية لسليماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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