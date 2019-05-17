روسيا تدعم جهود المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة

موسكو — سبوتنيك. وقال دينغوف لوكالة سبوتنيك: "نحن نشعر بقلق شديد إزاء الأعمال العدائية الجارية ، ونحن نعتبر أن الوضع الحالي غير مقبول".

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وأضاف دينغوف، في المحادثة مع المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا، تم التأكيد بشكل أساسي على أن "روسيا تدعم أعمال الممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة، وتتطلع أيضا إلى تحقيق الاستقرار الكامل للوضع من خلال تسوية سياسية وتشكيل حكومة موحدة من خلال الانتخابات".

هذا وكان الجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلن ليل الرابع من نيسان/أبريل الماضي، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بـ "الإرهاب" في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، الذي أعلن "حالة النفير" لمواجهة هذه التحركات متهما حفتر بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.

وكانت فرنسا وإيطاليا قد أكدتا في الـ 13 من شهر أيار/مايو الجاري، في بيان مشترك عقب اللقاء الذي جمع بين وزيري الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، والإيطالي، اينزو موافيرو ميلانيزي، على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأوروبية في بروكسل، على أهمية وقف إطلاق النار في ليبيا بشكل فوري واستئناف الحوار برعاية الأمم المتحدة، كما دعتا لهدنة إنسانية في ليبيا من أجل تحسين وضع السكان الذي يعد أولوية، ودعتا كذلك كل الأطراف في ليبيا للابتعاد، بشكل لا لبس فيه، عن أي جماعة إرهابية.