سفارة السعودية تقيم مأدبة إفطار على شرف مسؤولين أتراك

أنقرة / مراسلون / الخليج 365

أقامت سفارة السعودية لدى أنقرة، الخميس، مأدبة إفطار على شرف مسؤولين أتراك وممثلي بعثات دبلوماسية في تركيا.

وإلى جانب السفير السعودي وليد بن عبدالكريم الخريجي، شارك في مأدبة الإفطار التي أقيمت في أحد فنادق العاصمة أنقرة، رئيس الشؤون الدينية التركية، علي أرباش.

كما شارك في المأدبة، رئيس مصلحة الرقابة والتفتيش التركي شريف مالقوج، ورئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية الرئاسي إسماعيل دمير، ووالي أنقرة واصب شاهين، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية السابق تانر يلديز، إضافة إلى رؤساء بعثات دبلوماسية أجنبية في أنقرة والعديد من الضيوف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.