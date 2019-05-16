رئيس الفيفيا بصحبة أمير قطر في "استاد الوكرة" المونديالي

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

يشارك رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو، مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في افتتاح ملعب "الوكرة"، أحد الملاعب الرئيسية، التي ستحتضن مونديال 2022، الذي يدخل الخدمة مبكرًا.

حيث يستضيف ملعب الوكرة، نهائي بطولة "كأس الأمير" المحلية، لأول مرة، بين فريقي السد والدحيل، والذي انطلق على الساعة 22:30 بالتوقيت المحلي (19:30 ت.غ).

وجلس إنفانتينو بجانب الأمير القطري بالمقصورة الرئيسية وسط عدد من المسؤولين القطريين. بحسب مراسل الخليج 365.

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ويتسع ملعب الوكرة لـ40 ألف متفرج، ويستضيف مباريات بطولة قطر 2022، حتى الدور الربع نهائي.

وفازت قطر، في 2010، بحق استضافة المونديال، كأول دولة في الشرق الأوسط.

وسيقام مونديال قطر 2022 على مدار 28 يوما، وستعقد المباراة النهائية في 18 ديسمبر/كانون الأول 2022، بالتزامن مع اليوم الوطني لقطر.

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