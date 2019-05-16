القدس.. إصابة فلسطينييْن اعتدت عليهما الشرطة الإسرائيلية بالضرب

رام الله / أيسر العيس / الخليج 365
قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، مساء الخميس، إن طواقمها نقلت فلسطينييْن اثنين من القدس إلى مستشفى رام الله الحكومي، بعد اعتداء الشرطة الإسرائيلية عليهما بالضرب.
جاء ذلك في بيان وصل الخليج 365 نسخة عنه،
أوضحت الجمعية، أن طواقمها "استلمت من قوات الاحتلال شابيْن جرى الاعتداء عليهما بالضرب داخل القدس بعد اقتيادهما لمركز عسكري".
وأضافت أنه "تم نقل المصابيْن إلى مستشفى رام الله الحكومي"، واصفة إصابتهما بالمتوسطة، حيث تعرضا لرضوض كثيرة في أنحاء مختلفة من الجسم.
وأشارت إلى أن المصابين يحملان الهوية الفلسطينية.
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