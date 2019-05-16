أبو ظبي.. ضحايا طائرة دبي 3 بريطانيين وجنوب إفريقي

أبو ظبي/ الخليج 365

أعلنت السلطات الإماراتية، الخميس، مقتل 3 بريطانيين وجنوبي إفريقي، في حادث سقوط طائرة مطار دبي.

وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن الطائرة صغيرة من طراز DA42، مسجلة في المملكة المتحدة.

وأضافت الهيئة أن الطائرة كانت في مهمة طيران لمعايرة أجهزة الملاحة الأرضية في مطار دبي الدولي، قبل أن تتحطم على بعد ثلاثة أميال جنوب المطار.

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وذكرت الهيئة أن الطائرة كان على متنها أربعة ركاب ثلاثة منهم بريطانيين وواحد من جنوب إفريقيا، لاقوا حتفهم جميعا.

وأفادت أن فريقاً من المحققين لديها وصلوا موقع الحادث، وأن الحركة الجوية في مطار دبي الدولي عادت لطبيعتها.

وفي وقت سابق الخميس، أشارت "وام"، إلى تسجيل تأخير بسيط في بعض الرحلات وتحويل أخرى بالمطار كإجراء احترازي بسبب الحادث.

كما رجحت سقوط الطائرة جراء خلل فني.

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