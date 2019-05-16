مصرع قائد طائرة ومساعدة إثر سقوطها بمطار دبي

أبو ظبي / الخليج 365 لقي قائد طائرة ومساعده مصرعهما، الخميس، في سقوط طائرة مسح صغيرة، بمطار دبي الدولي. وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، سقوط طائرة مسح صغيرة الحجم على متنها أربعة ركاب. ونجم عن الحادث مصرع قائد الطائرة ومساعده، وفق وكالة الأنباء الإماراتية التي لم توضح مصير الشخصين الآخرين. Advertisements وأشارت إلى تسجيل تأخير بسيط في بعض الرحلات وتحويل رحلات أخرى بالمطار كإجراء احترازي بسبب الحادث. وأضافت أن الطائرة من نوع دايموند فورتي ثري تابعة لشركة هوني ويل (شركة عالمية متخصصة في مجال الطيران). ويرجح سقوط الطائرة جراء خلل فني، وفق الوكالة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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