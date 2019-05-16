«الجبير» يستقبل سفير ألمانيا لدى المملكة

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو. وناقش اللقاء القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع مدير إدارة شؤون الدول الأوروبية السفير معن حافظ، والمستشار بوزارة الخارجية إيهاب النجار.

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