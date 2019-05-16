شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة صادمة.. العثور على «جثة متحللة» داخل مستشفى بمكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

كشفت مصادر، عن مفاجأة صادمة، تمثلت في العثور على جثة متحللة داخل أروقة مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر بمكة المكرمة، فيما فتحت شرطة العاصمة المقدسة تحقيقاً موسعاً.

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وذكرت المصادر، أن تحلل جثة شخص داخل أروقة مستشفى الزاهر بمكة قاد إلى العثور عليها بين مبنى المستشفى الجديد والقديم، بالتحديد بالقرب من أحد الأقسام بالمستشفى.

وأشارت إلى أنه لم يتم التعرف على هوية الجثمان حتى الآن، فيما يرجح أنه يعود إلى مريض كان منوّماً بالمستشفى وفُقد قبل وفاته بيومين؛ واعتقدَ القائمون على القسم بأنه ذهب إلى منزله.

وأضافت المصادر: أن جثة الشخص المتوفى تحلّلت داخل حرم المستشفى، بالتحديد قرب أحد أقسام التنويم التي يعتقد أنه كان منوماً داخلها، غير مستبعدة سقوطه من الدور الأول.

ولا تزال الجهات الأمنية تجري تحقيقاتها حول ملابسات الحادثة، فيما تم التحفظ على الجثمان لحين استكمال الإجراءات اللازمة.