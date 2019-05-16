شكرا لقرائتكم خبر عن «حارس الحجر الأسود».. مهام أمنية وإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

يُقبل على الحجر الأسود آلاف الطائفين لتسلمه من بداية الطواف، ويقف بجواره حارس خاص له يعرف بـ “حارس الحجر الأسود” في مكان مرتفع عند الكعبة المشرفة ليتمكن من تنظيم الطائفين حول الكعبة المشرفة، ويساعد المعتمرين والزوار على تسلم الحجر لتقبيله والمسح عليه، حيث يبدأ وينتهي الطواف منه، ويتناوب على حراسة الحجر الأسود عدد من رجال القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام على مدار الـ 24 ساعة.

ويقوم الحارس بعدد من الوظائف ومنها المحافظة على أمن وسلامة الطائفين، وإرشادهم إلى الطريقة الصحيحة لتقبيل الحجر، وإتاحة المجال لغيرهم ومساعدتهم أثناء وصولهم إلى تلك المنطقة، ويقوم بإبلاغ زملائه في حال حصول إغماء أو سقوط أو إعياء لأيّ من ضيوف الرحمن، ويتم تغييره كل ساعة؛ وذلك من أجل الحفاظ على مستوى أداء وتركيز الحارس في هذا الموقع.