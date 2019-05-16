شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني» توضح حقيقة إلغاء مشروع مطار القنفذة والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - القنفذة:

أكدت هيئة الطيران المدني، عدم صحة ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء مشروع مطار القنفذة، مشيرة إلى أن العمل مستمر فيه.

وصرح متحدث الهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الروساء، بأن مشروع مطار القنفذة مستمر؛ حيث يجري العمل حالياً في مرحلة الإجراءات الفنية واستكمال إجراءات تعيين استشاري الإشراف على المشروع.