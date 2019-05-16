استئناف الرحلات الجوية المباشرة من بغداد إلى دمشق بعد انقطاع تجاوز ثمانية أعوام

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة من دمشق

بعد توقف استمر منذ 2011،، تستأنف الخطوط الجوية العراقية السبت رحلاتها المباشرة من بغداد إلى مطار دمشق الدولي، وفق ما قال ناطق باسم شركة النقل الجوي لوكالة الأنباء الفرنسية الخميس.

وأكد المتحدث باسم الخطوط الجوية العراقية ليث الربيعي أن "أولى رحلات الخطوط العراقية ستنطلق من بغداد إلى دمشق يوم السبت في 18 أيار/مايو الجاري، وبمعدل رحلة واحدة أسبوعيا".

وأشار الربيعي إلى أن هذا الخط الجوي "مهم نظرا لحجم الجالية العراقية في سوريا، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، وتفعيل جانب الزيارات الدينية والسياحية".

من جانبها، نشرت وزارة النقل السورية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك بيانا ترحب فيه بقرار "استئناف الخطوط الجوية العراقية تشغيل رحلاتها باتجاه مطار دمشق الدولي" السبت.

Advertisements

وكانت آخر رحلة مباشرة من مطار بغداد الدولي إلى دمشق في كانون الأول/ديسمبر 2011، وتوقفت بعد ذلك "بسبب الحرب في سوريا"، حسب الربيعي.

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا في العام 2011، توقف عدد كبير من شركات الطيران عن الهبوط أو المرور في الأجواء السورية لأسباب أمنية، وسلكت طائراتها مسارات أخرى تتطلب وقتا أطول للوصول إلى وجهتها.