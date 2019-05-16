قتيلان في تحطم طائرة بمطار دبي.. وارتباك حركي «مؤقت»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الخميس، سقوط طائرة مسح صغيرة الحجم على متنها أربعة ركاب، ما أسفر عن وفاة قائد الطائرة ومساعده.
وقال المكتب الإعلامي للحكومة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنّ الطائرة من نوع دايموند فورتي ثري، وهي تابعة لشركة هوني ويل، وكان على متنها أربعة أشخاص، ويرجح أنّ وراء سقوطها خللًا فنيًّا.
وأضاف أنّ عمليات المطار تسير بشكل طبيعي بعد تسجيل تأخير بسيط في بعض الرحلات وتحويل رحلات أخرى لمطار آل مكتوم الدولي كإجراء احترازي بسبب حادث سقوط الطائرة الصغيرة.
وكان المحلل المختص بشؤون الطيران والمطارات، أليكس ماتشيراس، قال في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "من غير الواضح سبب تعليق الرحلات.. لكن الطقس جيد تقريبًا".
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