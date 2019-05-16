الكويت تتأهّب لحالة حرب في المنطقة.. ماذا جرى في البرلمان؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قال رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي مرزوق الغانم، اليوم الخميس، إنّ الأوضاع في المنطقة خطيرة وليست مطمئنة، مشيرًا إلى أنّ الحكومة شرحت للنواب في جلسة سرية الاستعدادات لمواجة أي حالة حرب في المنطقة.

وأضاف عقب جلسة البرلمان، أنّه تبين من العرض الذي قدمته الحكومة حول الأوضاع في المنطقة مدى دقة وحساسية وخطورة المرحلة المقبلة ووجوب الاستعداد واتخاذ كل الإجراءات استعدادًا لكل الاحتمالات الواردة، موضحًا أنّ الوزراء شرحوا استعدادات الدولة لمواجهة، أي حالة حرب في المنطقة.

وردًا على سؤالٍ عمَّا إذا كانت هناك احتمالات حرب، صرّح الغانم: "بناء على المعلومات الموجودة التي ذُكرت في إجابات المعنيين في الحكومة، نعم هناك للأسف احتمالات للحرب.. هذه الاحتمالات نسبتها عالية جدًا وكبيرة، والأمور ليست ماشية في المسار أو الاتجاه الذي نتمناه".

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وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي قد أخلى قاعة المجلس من الحضور بناء على طلب الحكومة عقد جلسة سرية للبحث في التطورات الإقليمية، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح.

وطلب وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فهد العفاسي مناقشة التطورات في المنطقة في جلسة سرية، فطلب الغانم إخلاء القاعة.