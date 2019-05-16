وفد عسكري إماراتي في مينسك

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ابوظبي: زار وفد رفيع المستوى من وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة الاماراتية فعاليات المعرض الدولي للأسلحة والآليات العسكرية "ميلكس 2019 " المقام في عاصمة بيلاروسيا مينسك.

وبحسب وكالة الانباء الاماراتية، قام الوفد بجولة في المعرض شملت عددا من أجنحة ومنصات الدول والشركات المتخصصة في مجال الأسلحة والمعدات والتقنيات الدفاعية في العالم، واطلع "على أحدث ما تنتجه هذه الشركات العالمية من المعدات والأسلحة والقدرات الدفاعية".

والتقى الوفد اللواء أوليغ بيلوكونيف رئيس أركان القوات المسلحة والنائب الأول لوزير الدفاع البيلاروسي، حيث جرى "بحث علاقات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات الدفاعية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

كما حضر الوفد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين دولة الإمارات وجمهورية بيلاروسيا في مجال الصناعات الدفاعية.