العاهل المغربي: ندين بشدة الأفعال الإرهابية التي استهدفت السعودية

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الرباط: أدان العاهل المغربي الملك محمد السادس بشدة الاعتداءات المغرضة التي استهدفت اخيرا منشآت طاقية حيوية سعودية.

جاء ذلك في رسالة ملكية بعثها العاهل المغربي إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية.

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وأعرب محمد السادس في البرقية التي نشرتها وكالة الأنباء الرسمية، عن "إدانته الشديدة لهذه الأفعال البئيسة التي تروم المس بأمن واستقرار وطمأنينة بلدكم الطيب".

وجاء في البرقية الملكية "وبقدر ما نشجب ونستنكر هذه الأفعال الإرهابية ، نؤكد لكم تضامن المملكة المغربية المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها الدائم إلى جانبها من أجل التصدي لكل التهديدات والاعتداءات التي تستهدفها أيا كانت أشكالها ومبرراتها".

وأضاف "وإذ أدعو الله أن يحيطكم بعين عنايته وأن يجنب بلدكم الآمن كل مكروه، أرجو أن تتفضلوا، خادم الحرمين الشريفين ، وأخي الأعز الأكرم، بقبول أصدق مشاعر تضامني مقرونة بأسمى عبارات مودتي وتقديري".