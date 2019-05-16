شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل المغربى يدين الاعتداءات الإرهابية على المنشآت النفطية السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الخميس، في برقية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بشدة الاعتداءات الإرهابية على المنشآت النفطية السعودية. وأكد الملك محمد السادس - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - وقوف المغرب الدائم إلى جانب السعودية من أجل التصدي لكل التهديدات والاعتداءات التي تستهدفها أيا كانت أشكالها ومبرراتها.

وكان المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة في السعودية أعلن وقوع استهداف محدود لمحطتي الضخ البتروليتين التابعتين لشركة "أرامكو" أول أمس الثلاثاء.

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