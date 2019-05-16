بعد تهديدات بالقتل والاغتصاب... إسرائيل تشيد بملكة جمال العراق

ونشرت صفحة "قف معنا بالعربية" الإسرائيلية، على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، اليوم الخميس: "ملكة جمال العراق سارة عيدان نشرت خلال التصعيد الإرهابي الأخير ضد إسرائيل قائلة: "بحثت في محرك جوجل باللغة العربية عن "حماس تهاجم إسرائيل"، جميع المقالات التي ظهرت بعنوان "إسرائيل تهاجم غزة" و"إسرائيل تقتل المدنيين في غزة"، هكذا يغسلون أدمغة العرب".. الإعلام العربي لا يقدم لكم الحقيقة ويوجهكم إلى حيث يريد".

وكانت سارة عيدان، نشرت سلسلة تغريدات شاركها ناشطون على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إذ قالت في إحداها: "الشعب الفلسطيني لا يسعى للحصول على الحرية بل ميليشيا حماس الـ(إرهابية) تستخدم سكان غزة كدروع بشرية تطلق الصواريخ من المناطق السكنية، لذلك عندما ترد إسرائيل تستخدم صورا مروعة للضحايا وتروج لقضيتهم التي ليست مجرد حرية بل القضاء على إسرائيل!".

​وقالت في تغريدة ثانية "إن المحتجين الذين يستطيعون الحصول على 600 قذيفة ليسوا بمحتجين".

​كما نشرت "عيدان" العديد من التغريدات جاءت كلها في شكل ردود أفعال دافعت من خلالها عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مشيرة إلى أن الفلسطينيين في غزة يدفعون ثمن أخطاء حركة حماس.

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ووجه مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، رسالة شكر عبر موقع "تويتر" لملكة جمال العراق بعد وصفها حركة حماس بـ "الإرهابية".

وقال غرينبلات: "شكرا جزيلا يا ملكة جمال العراق 2017، لقولك الحقيقة بأن حماس منظمة إرهابية، من الأهمية بمكان أن نعلم ونذكر بوحشية حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينية التي لا تؤذي الإسرائيليين فقط بل الفلسطينيين والمنطقة"، وفق تعبيره.