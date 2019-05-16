الرئاسة الفرنسية: ماكرون يجتمع بحفتر الأسبوع المقبل

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ويأتي الإعلان الفرنسي عن زيارة حفتر بعد اجتماع الأخير، الخميس، مع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، في روما، حيث تناول اللقاء الأوضاع في ليبيا ومعركة طرابلس. وذلك بحسب "فرانس برس".
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وأكدت إيطاليا وفرنسا مطلع الأسبوع الجاري، في بيان مشترك، "أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار" في ليبيا، ودعتا إلى "استئناف الحوار ضمن العملية التي تجري في إطار قيادة الأمم المتحدة، بهدف السماح للمواطنين الليبيين بتقرير مستقبلهم من خلال انتخابات ديمقراطية".
ومنذ الرابع من أبريل/نيسان، تشن قوات الجيش الليبي هجوما على طرابلس، بهدف تطهيرها من الميليشيات المتطرفة والمسلحين المتحالفين معها.
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