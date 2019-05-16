مستشار المبعوث الأممي إلى سوريا يُدين الهجمات على إدلب

جنيف/ الخليج 365

أدانت نجاة رشدي، مستشارة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، جير بيدرسن، "بشدة" الهجمات التي استهدفت المدنيين والمنشآت المدنية في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الخميس، عقب مشاركتها في اجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا، في مدينة جنيف بسويسرا.

وأشارت "رشدي" أن 180 ألف شخص نزحوا من مناطقهم شمال غربي سوريا منذ أبريل/نيسان الماضي، وتوجهوا إلى أماكن أكثر أمناً، وأغلبهم لا زالوا يعيشون تحت أشجار.

وأكدت أن "الغارات الجوية بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة، لا يمكن تفسيرها بأي مبدأ إنساني"، دون ذكر الجهات التي تنفذ الغارات.

وأضافت رشدي "أدين بشدة" الهجمات على المدارس والمؤسسات الصحية في إدلب، وأدعوا الأطراف إلى الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

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ولفتت أن ثلاثة ملايين مدني يعيشون في إدلب، بينهم مليون طفل، وأن الهجمات التي تستهدف المنطقة تهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين.

وبيّنت أن 12 منظمة إغاثية علقت أنشطتها في تقديم المساعدات الإنسانية في المنطقة جراء غارات النظام السوري.

وحول الأوضاع الإنسانية في مخيم الركبان قرب حدود الأردن، أشارت أن 12 ألف شخص غادروا المخيم بسبب تردي الأوضاع فيه، مبينةً أن الأمم المتحدة تبذل جهوداً من أجل إيصال قافلة ثالثة من المساعدات الإنسانية إلى المخيم.

وأردفت أن المخيم يضم في الوقت الراهن 29 ألف شخص، وأن المساعدات الإنسانية لم تصل المخيم منذ فبراير/شباط الماضي، مشددة بالقول "إن الجوع بدأ منذ فترة طويلة" في المخيم.

و"الركبان"، مخيم عشوائي لا تديره جهة بعينها، سواء من الجانب السوري أو الأردني، ويقع في المنطقة المحرمة بين البلدين على الحدود الشمالية الشرقية للأردن.

ويضم المخيم أكثر من 60 ألف نازح سوري، كانوا ينتظرون السماح لهم بدخول الأراضي الأردنية هربا من الحرب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.