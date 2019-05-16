الأمم المتحدة: تصعيد حدة الخطاب بالخليج قد يقود لعواقب كارثية

نيويورك / محمد طارق / الخليج 365

حذرت الأمم المتحدة، الخميس، من تصاعد حدة الخطاب في منطقة الخليج العربي، وقالت إنه من الممكن أن يؤدي التصعيد إلي "عواقب كارثية".

جا ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دغريك، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.

وقال دوغريك إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش "يخشي أن يؤدي تصاعد حدة الخطاب بين الأطراف المعنية بالموقف الحالي في منطقة الخليج إلي عواقب كارثية".

وأضاف أن "جهود الوساطة التي يقوم بها الأمين العام هي دائما متاحة للجميع وأعربنا أمس عن قلقنا إزاء الهشاشة التي يتسم بها الوضع في المنطقة".

بدورها، قالت المحدثة الرسمية باسم الأمين العام للأمم المتحدة مونيكا جريللي، إن رئيسة الجمعية العامة ماريا فيناندو اسبينوزا دعت جميع الأطراف إلى "الهدوء وحذرت من أن تصعيد الوضع لن يكون في مصلحة أي طرف".

وأضافت المسؤولة الأممية في مؤتمر صحفي منفصل عقدته بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك "رئيسة الجمعية العامة تري أنه يتعين حل الوضع الحالي عبر الحوار والطرق السلمية".

Advertisements

وأمس الأربعاء حذر الأمين العام للأمم المتحدة من "زعزعة الاستقرار في الخليج العربي"، داعيا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع أي تصعيد.

وجاء تحذير الأمين العام علي لسان متحدثه ، بعد ساعات من إعلان الرياض وأبو ظبي أمس تقديم رسالة مشتركة إلى غوتيريش، حول الهجوم والتخريب الذي وقع الأحد الماضي ضد 4 سفن بالمياه الإقليمية للإمارات.

والثلاثاء، أعلن الحوثيين إطلاق 7 طائرات مسيرة، وتنفيذها هجمات طالت منشآت حيوية سعودية، بحسب قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، وأقرت السعودية استهداف محطتي ضخ نفط.

وقبلها بيوم، أعلنت الرياض تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي قرب المياه الإقليمية للإمارات.

وسبق إعلان الرياض، بيوم بيان لوزارة الخارجية الإمارات، قالت فيه إن 4 سفن شحن تجارية من عدة جنسيات (لم تحددها)، تعرضت لعمليات تخريب قرب المياه الإقليمية، باتجاه ميناء الفجيرة البحري.

ومطلع الأسبوع الحالي، أعلنت الولايات المتحدة، نشر حاملة طائرات وقاذفات استراتيجية في الشرق الأوسط، إثر ورود "مؤشرات على وجود خطر حقيقي من قبل قوات النظام الإيراني.

وشهد مضيق هرمز، الشريان الرئيسي لنقل الطاقة بالعالم؛ حرب تصريحات بين طهران واشنطن ودول خليجية، عقب تهديد إيران بإغلاقه ردًا على تحرك أمريكي لـ"تصفير" صادرات طهران من النفط . الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.