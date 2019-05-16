اعتماد حركة القيادة المدرسية بتعليم عسير

الخليج - حسن القبيسي اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ سعد الجوني ، حركة القيادة المدرسية للعام الدراسي المقبل 1441/1440 وأوضح رئيس قسم القيادة المدرسية الأستاذ سعيد آل منيف ، أن الإجراء شمل 51 قائدا و82 وكيلا في قطاع البنين ، و 22 قائدة و56

وكيلة في قطاع البنات ورياض الأطفال ، إضافة إلى إنهاء تكليف 11 قائدا وقائدة ، فيما ستصل خطابات التكليف للمشمولين والمشمولات بالحركة على البريد الإلكتروني المسجل في نظام نور لطباعته دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة .

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