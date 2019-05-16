بوجبا يظهر في إعلان #مانشستر_يونايتد للقميص الجديد رغم ارتباطه بالرحيل

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صحيفة الخليج الإلكترونية
ظهر نجم وسط مانشستر يونايتد بول بوجبا في تسويق القميص الجديد الذي يخوض به الفريق الإنجليزي الموسم الجديد.
ويحاول الشياطين الحمر تحقيق أكبر استفادة تجارية ممكنة من بوجبا، الذي من المتوقع رحيله هذا الصيف وبيعه بأعلى سعر ممكن.
يذكر أن يونايتد عانى الأمرين من موسم مخيب لكل الآمال، احتل فيه الفريق المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليج ليغيب عن منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
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