توجيه مهم من #حساب_المواطن بشأن #العلاوة_السنوية

صحيفة الخليج الالكترونية

جدد حساب المواطن التأكيد على أهمية إضافة العلاوة السنوية إلى الدخل عند التسجيل في حساب المواطن.

وقال حساب المواطن رداً على استفسار أحد المستفيدين بهذا الخصوص: يتم إضافة العلاوة السنوية إلى الراتب المسجل مسبقاً عن طريق البوابة الإلكترونية، حيث يتم إضافة إجمالي الراتب مع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل ” التأمينات، التقاعد ” ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.

والعلاوة السنوية هي نسبة زيادة تضاف كل عام إلى رواتب موظفي القطاع العام وفق درجاتهم ومرتباتهم، بحيث يزداد راتب الموظف كل عام بنسبة ثابتة لحين تقاعده عن العمل.

Advertisements

وتعتبر العلاوة السنوية لموظفي الدولة هي أحد أهم محفزات العمل، وينتظرها الموظف كل عام من أجل زيادة دخله السنوي، حيث يُمنح الموظف العلاوة السنوية بحسب سلم الرواتب الملحق بنظام الخدمة المدنية، وذلك بنقله من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التالية لها مباشرة في المرتبة نفسها.

وبحسب نظام العمل، فإن إجمالي الراتب يتفاوت بين الموظفين في الدرجة الوظيفية الواحدة بتفاوت بدلاتهم، أما العلاوة فيتساوى فيها جميع الموظفين في الدرجة الواحدة.

يذكر أنه في 5 يناير 2018م صدر الأمر الملكي الكريم رقم: أ/ 86 الذي تضمن العديد من البنود من أهمها النص على صرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين للسنة المالية (1439/ 1440هـ) بدءاً من 14/ 4/ 1439هـ الموافق 1/ 1/ 2018م.