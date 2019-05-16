انتر يقطع الطريق أمام #برشلونة و #سيتي ويجدد عقد مدافعه

صحيفة الخليج الإلكترونية أعلن انتر ميلانو تجديد عقد مدافعه ميلان سكرينيار حتى 2023. المدافع السلوفاكي ارتبط في أكثر من مناسبة بالانتقال إلى واحد من الأندية الكبرى، وخصوصاً مانشستر سيتي وبرشلونة. ويتألق سكرينيار بقوة منذ ارتدائه قميص النيرادزوري في صيف عام 2017، حيث يعتب من أفضل المدافعين في الكالشيو الإيطالي حالياً. أرقام سكرينيار هذا الموسم: Advertisements 44 مباراة في كل المسابقات 65 متوسط تمريراته في المباراة الواحدة بنسبة نجاح 92.3 % ربح 221 صراع كثالث أفضل مدافع في الكالشيو حصل الانتر على 15 كلين شيت في المباريات التي لعبها سكرينيار كاملة

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