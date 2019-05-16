ضربتان موجعتان لـ #تشيلسي بعد إصابة لاعب وسطه القوية

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صحيفة الخليج الإلكترونية
أكدت تقارير صحيفة أن لاعب وسط تشيلسي روبن لوفتيس تشيك سيغيب عن نهائي الدوري الأوروبي بعد تعرضه لقطع في وتر أكيليس خلال مباراة نيو إنجلاند ريفيلوشن الودية فجر اليوم.
المباراة أمام الفريق الأمريكي كانت ودية ضمن جولة البلوز في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الفريق سيدفع ثمن لعب المباراة الودية في هذا التوقيت غالياً.
إصابة لاعب الوسط الدولي الإنجليزي ستغيبه عن الملاعب من 5-9 أشهر، مما يعني غيابه عن الجولة التحضيرية للموسم المقبل وإنطلاقة الموسم الجديد.
وسيكون غياب لوفتوس تشيك ضربة موجعة للبلوز خصوصاً لكونه من أبرز لاعبي الوسط في الفريق بالفترة الأخيرة ما سيؤثر على الفريق بكل تأكيد في النهائي الأوروبي أمام أرسنال يوم 29 من الشهر الجاري.
ويواجه الفريق اللندني مشكلة أخرى في الموسم الجديد، لأنهم لن يتمكنوا من التعاقد مع بديل في سوق الانتقالات الصيفية، كون النادي محروم من إبرام تعاقدات في الميركاتو بفرمان من “فيفا” بسبب خرق قوانين التعاقدات مع اللاعبين الشبان.
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