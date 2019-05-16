قائمة قوية لـ #إنجلترا في نهائيات #دوري_الأمم_الأوروبية

صحيفة الخليج الإلكترونية أعلن مدرب منتخب إنجلترا جاريث ساوثجيت عن قائمة أولية بـ27 لاعباً لنهائيات دوري الأمم الأوروبية. منتخب الأسود الثلاثة سيواجه هولندا في نصف النهائي يوم الخميس 6 يونيو، فيما ستجمع مباراة نصف النهائي الأخرى بين البرتغال وسويسرا يوم 5 يونيو. ومن المنتظر ألا يحوز تشكيل الناخب الإنجليزي ساوثجيث الأساسي لمواجهة الطواحين الهولندية على لاعبي ليفربول وتوتنهام الذين سيلعبون نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 1 يونيو. قائمة المدرب الإنجليزي الأولية جاءت كالتالي: Advertisements حراسة المرمى: باتلاند (ستوك سيتي)، هيتون (بيرنلي)، بيكفورد (إيفرتون) الدفاع: أليكساندر أرنولد، جو جوميز (ليفربول)، ماجوير، تشيلويل (ليستر سيتي)، روز، تريبيير (توتنهام)، ووكر، ستونز (مانشستر سيتي)، مايكل كين (إيفرتون) خط الوسط: ديلي آلي، وينكس، داير (توتنهام)، ديلف (مانشستر سيتي)، هندرسون (ليفربول)، باركلي (تشيلسي)، ورد براوس (ساوتهامبتون) الهجوم: هاري كين (توتنهام)، لينجارد، راشفورد (مانشستر يونايتد)، سترلينج (مانشستر سيتي)، سانشو (بوروسيا دورتموند)، ريدموند (ساوثهامبتون)، ويلسون (بورنموث)

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