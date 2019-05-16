الأمير_سعود_بن_نايف يهنئ مجلس إدارة وأعضاء شرف ولاعبي نادي #العدالة لتأهلهم لدوري للمحترفين

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صحيفة الخليج الإلكترونية
هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، مجلس إدارة وأعضاء شرف ولاعبي وجماهير نادي العدالة بمحافظة الأحساء بمناسبة صعود الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأول مرة في تاريخه.
وأشاد سموه بمستوى الفريق، والجهود التي بذلت من الإدارة والجهازين الفني والإداري واللاعبين، لصعود الفريق إلى دوري الأضواء، متمنيًا لهم التوفيق في دوري المحترفين وجميع المسابقات الأخرى، مشدداً على ضرورة مضاعفه الجهود لتحقيق نتائج ايجابيه في الموسم المقبل.
وثمن أمير المنطقة الشرقية الإنجاز الذي حققه نادي العدالة في ظل إمكانياته المحدودة التي مر بها الفريق، إلا أن الطموحات كانت كبيرة من أجل إسعاد جماهير الأحساء والمنطقة الشرقية بتأهل تاريخي يحسب لمجلس الإدارة واللاعبين بعد مجهود موسم طويل وشاق.
وقال :” إن صعود نادي العدالة لكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يؤكد تطور وازدهار رياضة المنطقة الشرقية التي عادت لسابق عهدها”، مؤملاً أن يستمر تقديم المستويات والنتائج المميزة لتحقيق المزيد من الإنجازات.
وأضاف سموه أن إنجاز العدالة أفرح الكثيرين من الرياضيين ومحبي النادي، متمنياً أن ينعكس ذلك ايجاباً على بقية أندية المنطقة وأن يكون محفزاً لهم في الموسم المقبل، مباركاً كل خطوة ايجابيه وكل انجاز يسجل باسم المنطقة الشرقية.
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