الرئاسة الفرنسية: ماكرون يجتمع مع حفتر قائد قوات شرق ليبيا الأسبوع المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر في الرئاسة الفرنسية اليوم الخميس إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجتمع مع خليفة حفتر قائد قوات الجيش الوطني الليبي في باريس الأسبوع المقبل لبحث استئناف محادثات السلام في البلاد. ودعا ماكرون الأسبوع الماضي إلى وقف إطلاق النار في معركة مستمرة منذ شهر لانتزاع السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس وذلك بعد أن اجتمع مع رئيس الوزراء الليبي المدعوم من الأمم المتحدة فائز السراج. وقال المصدر لرويترز "سيناقشان الوضع في ليبيا وشروط العودة للحوار السياسي عقب زيارة السراج وبالتنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء". Advertisements

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