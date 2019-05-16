وظهر في الصور حضور الأسد وعقيلته وسط أهالي الطلاب المتخرجين خلال الحفل الذي أقيم اليوم. وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وجود ابن الأسد الطالب كريم بشار الأسد بين الطلاب المتخرجين.

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كانت هذه تفاصيل خبر الأسد وعقيلته يشهدان حفل تخرج في دار الأوبرا بدمشق وسط الحضور (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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