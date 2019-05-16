الإمارات... سقوط طائرة ومقتل قائدها ومساعده

وبحسب بيان للمكتب الاعلامي لحكومة دبي فإن الطائرة من نوع "دايموند 43" تابعه لشركة هوني ويل، وقد كان على متنها 4 أشخاص، ويرجح سقوطها جراء خلل فني، وفقا لصحيفة البيان الإماراتية.

وذكر المكتب في بيانه أن عمليات مطار دبي الدولي تسير بشكل طبيعي بعد تسجيل تأخير بسيط في بعض الرحلات وتحويل رحلات أخرى لمطار آل مكتوم الدولي كإجراء احترازي بسبب الحادث، مؤكدا وجود الفرق المختصة في موقع الحادث.