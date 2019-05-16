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© Sputnik . Bassel Shartouh
وأعربت النقل السورية في بيانها عن "جاهزية المطارات المدنية وسلامة الأجواء السورية لاستقبال هبوط وإقلاع شركات الطيران وعبورها الأجواء السورية، وتقديم كافة التسهيلات والإجراءات التي تشجع عودة التشغيل والحركة الجوية".
وكان مصدر في الخطوط الجوية العراقية أعلن الاثنين الماضي أن الخطوط الجوية العراقية ستستأنف خلال أيام معدودة رحلاتها إلى مطار العاصمة السورية دمشق وذلك بعد توقف رحلاتها منذ 2011، على إثر تصاعد احتجاجات شعبية تحولت إلى حرب مسلحة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 8 سنوات من التوقف... العراق يستأنف الرحلات الجوية إلى دمشق وسوريا تعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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