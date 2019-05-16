العراق.. تركمان كركوك يطالبون بتغيير لجنة الانتخابات بالمحافظة

كركوك/ علي مكرم غريب/ الخليج 365

طالب التركمان في كركوك العراقية، الخميس، الحكومة بالعاصمة بغداد، بتغيير أعضاء لجنة انتخابات المحافظة، للحيلولة دون وقوع "خروقات" في الانتخابات المحلية المقبلة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته في كركوك (شمال)، منظمات المجتمع المدني التركماني في المحافظة.

وخلال المؤتمر، قال ماردين غوك قايا، رئيس منظمات المجتمع المدني التركماني، "نطالب بتغيير لجنة الانتخابات في مكتب محافظة كركوك".

وأضاف أن "الخروقات والمخالفات التي شهدتها الانتخابات البرلمانية في المحافظة العام الماضي، أثرت بشكل كبير على التركمان في كركوك".

واعتبر أن تغيير أعضاء لجنة الانتخابات في المحافظة سيحول دون تكرار الخروقات والمخالفات في الانتخابات المحلية المقبلة.

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ولفت إلى أنه "في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم بتغيير أعضاء مكتب انتخابات كركوك الذين تحول حولهم شبهات الخروقات والمخالفات المذكورة، فإن التركمان سينظمون مظاهرات في عموم المحافظة".

ولفت إلى أنهم قدموا طبالتهم إلى الحكومة العراقية في بغداد، بضرورة تغيير أعضاء لجنة انتخابات كركوك، مشدداً على أنهم لن يتراجعوا عن طلبهم هذا.

وطالبت اللجنة العليا المستقلة للانتخابات في العراق، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، باتخاذ الإجراءات الحكومية اللازمة، من أجل إجراء الانتخابات المحلية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وفي 12 مايو/أيار 2018، شهد العراق انتخابات برلمانية أثير حولها الكثير من الجدل حينها، بخصوص وقوع "حالات تزوير"، ما دفع آلاف التركمان في كركوك للتظاهر على مدى أسابيع، احتجاجا على "الخروقات" التي شابت الاقتراع بمحافظتهم.



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