اليمن.. مقتل 27 مدنيا منذ 40 يوما على بدء المعارك في "الضالع"

عدن/ شكري حسين/ الخليج 365

قتل 27 مدنيا وأصيب 73 آخرون، منذ 40 يوما من بدء المعارك بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي، في محافظة الضالع (جنوب).

جاء ذلك في بيان صادر من قبل وزارة حقوق الإنسان في اليمن، الأربعاء، وصل الخليج 365 نسخة منه.

وقال البيان، إن 27 مدنيا قتلوا وأصيب 73 آخرون منذ عودة المواجهات في مناطق: قعطبة، سناح، الأزراق، جبل الناصة، الحشاء، شمالي الضالع، بين القوات التابعة للحكومة الشرعية، وجماعة أنصار الله "الحوثيين"، منذ 40 يوما.

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وتابع: تسببت المعارك أيضا، في نزوح 9 آلاف و361 أسرة، وتضرر 541 منزلا بشكل جزئي وكلي، إضافة إلى تدمير 5 منشآت صحية، و9 مدارس، و145 مزرعة، ووقوع 16 مؤسسة حكومية في قبضة الحوثيين.

ودعا البيان، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، إلى "القيام بمسؤولياتها الإنسانية العاجلة في حماية المدنيين بعدد من قرى ومديريات الضالع جرّاء جرائم الحرب الجسيمة والقتل الجماعي للمدنيين التي ترتكبها بحقهم ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران".

وشدد على ضرورة قيام الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والأمن والسلم الدوليين "بإلزام الانقلابيين إيقاف هجماتهم وجرائمهم بحق أبناء الضالع ومنعهم من ارتكاب المزيد من المجازر".

وطالب البيان، بالسماح للهيئات والمؤسسات المحلية والدولية بإيصال المساعدات الإنسانية دون أي عوائق تجنبا لعدم تدهور الأوضاع إلى مستويات كارثية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.