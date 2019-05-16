"أطباء بلا حدود": 4 قتلى في غارات جوية للتحالف في صنعاء

اليمن/ محمد السامعي/ الخليج 365

قالت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية الإنسانية، إن 4 قتلى و48 جريحا سقطوا، الخميس، بغارات جوية للتحالف في العاصمة اليمنية صنعاء.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها عبر الصفحة الرسمية لمكتبها في اليمن، في تويتر.

وأوضحت المنظمة، أن عدة غارات جوية شنها طيران التحالف السعودي الإماراتي على صنعاء، ما أدى إلى سقوط 4 قتلى و48 جريحا، وصلوا إلى مستشفيي "الجمهوري" و"الكويت"، بالعاصمة، واللذين تدعمها "أطباء بلا حدود".

ولم تتطرق المنظمة على الفور إلى تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق الخميس، قال يوسف الحاضري، المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة جماعة "أنصار الله"(الحوثي)، إن 4 قتلى من المدنيين سقطوا مع جرح 52 آخرين جراء غارات جوية للتحالف استهدفت عمارات سكنية وسط صنعاء.

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وأضاف الحضري، أن من بين الجرحى امرأتين روسيتين، تتلقيان العلاج مع بقية الجرحى في مستشفى الجمهوري.

وشن طيران التحالف العربي، غارات جوية مكثفة صباح الخميس، على عدة أماكن في صنعاء، أدت إلى وقوع انفجارات قوية، حسبما تحدث شهود عيان للأناضول.

ولم يتسن للأناضول أخذ تعليق من قبل التحالف العربي حول الأمر نفسه.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلّفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقًا لوصف سابق للأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.