محكمة إسرائيلية تدين والدة منفذ عملية قتل مستوطنَين بالضفة

القدس / أسامة الغساني / الخليج 365

أدانت محكمة عسكرية إسرائيلية الخميس، وفاء نعالوة، والدة "أشرف" الذي قتل مستوطنين اثنين العام الماضي، بـ"عدم منع ابنها من تنفيذ الهجوم".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن قاضية في المحكمة العسكرية في معسكر "سالم" أقصى شمال الضفة، أدانت وفاء نعالوة بتهمة "عدم منع وقوع جريمة".

وأضافت أن والدة نعالوة كانت على علم بنية ابنها تنفيذ "عملية" عبر مهاجمة إسرائيليين، ولم تنطق القاضية بمدة السجن بحق نعالوة.

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وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، أطلق أشرف نعالوة النار على ثلاثة مستوطنين بمصنع كان يعمل فيه بالمنطقة الاستيطانية "بركان" بالضفة الغربية، فأردى مستوطنا ومستوطنة قتيلين وأصاب الثالث.

وبعد نحو شهرين من مطاردته، قتلت وحدة خاصة إسرائيلية "نعالوة" في منزل كان يختبئ فيه بمخيم "عسكر الجديد" شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

واعتقل الجيش الإسرائيلي والدي نعالوة وشقيقه، بشبهة المعرفة المسبقة بنيته تنفيذ الهجوم، كما هدم لاحقًا منزل العائلة في ضاحية شويكة بمدينة طولكرم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.