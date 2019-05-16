رئيس برلمان الكويت: احتمالات وقوع حرب في المنطقة مرتفعة

الكويت / محمد عبدالغفار / الخليج 365
قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، الخميس، إن احتمالات وقوع حرب في المنطقة مرتفعة، مشيرًا أن ذلك "خلاف ما نتمنى جميعا".
جاء ذلك في تصريح للصحفيين بمقر المجلس (البرلمان)، عقب جلسة سرية لمناقشة التطورات الإقليمية، في ظل توتر بين إيران وواشنطن ودول خليجية، وبالتزامن مع تحذيرات أمريكية من هجمات محتملة ضد مصالحها بالمنطقة.
وأضاف الغانم: "وزير الخارجية شرح المشهد السياسي وأهمية الاستعداد لكل الاحتمالات، وكُلف النائب محمد الدلال بصياغة بيان عن المجلس، الأحد".
واعتبر أن "الأوضاع الخارجية مو زينة (ليست جيدة) وغير مطمئنة، أما داخليا فنعتقد وفق ما عرض لنا بأن استعدادات الحكومة أفضل من السابق".
وأوضح: "نحتاج إلى التصرف بحكمة ومسؤولية تواجه ما نمر به من تحديات خارجية".
وبين أنه "تمت مناقشة آخر التطورات الإقليمية واستعدادات الدولة في حال حدوث أي طارئ، وعقد مجلس الأمة جلسة سرية بموافقة الأغلبية الساحقة، وقدم وزير الخارجية عرضا لمدة ساعة ونصف بشأن مدى خطورة الوضع".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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