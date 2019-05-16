ترقية محمد السيد من المرتبة الخامسة للسادسة

صحيفة الخليج الإلكترونية احتفل الأستاذ “محمد بن عبدالله السيد ” أحد منسوبي مستشفى ينبع العام بترقيته من المرتبة الخامسة إلى المرتبة السادسة Advertisements “أبو عبدالله” يعد من الكفاءات الإدارية المتميزة في مجال عمله. كما تلقى الأستاذ “محمد” التهاني والتبريكات من الزملاء والأصدقاء بهذه المناسبة. و “صحيفة الخليج الإلكترونية” تتقدم بالتهنئة “للأستاذ محمد” بهذه المناسبة ونبارك له هذه الترقية سائلين الله له التوفيق والسداد في خدمة وطنه والتوفيق في حياته العملية والمهنية

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